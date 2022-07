Autoridade Palestina entrega bala que matou jornalista aos EUA para perícia

Apoie o 247

247 com Reuters - A Autoridade Palestina entregou a bala que matou a jornalista palestina-americana da Al Jazeera Shireen Abu Aqla às autoridades dos EUA para exame forense, disse uma autoridade local neste sábado.



Abu Aqla foi morta em 11 de maio enquanto cobria um ataque militar israelense na cidade palestina de Jenin, na Cisjordânia ocupada. Sua morte provocou indignação palestina e condenação internacional. (Investigação da ONU e de diversos veículos de imprensa internacionais comprovam que a bala foi disparada por um soldado israelense).

"As partes relevantes no estado da Palestina concordaram em permitir que o lado norte-americano conduzisse trabalhos balísticos na bala. Foi entregue a eles", disse Akram al-Khatib, procurador-geral da Autoridade Palestina, em comunicado publicado pela agência de notícias oficial palestina WAFA.



Não houve comentários imediatos de funcionários diplomáticos dos EUA em Jerusalém.



Os militares israelenses, o gabinete do primeiro-ministro e o Ministério da Defesa não comentaram imediatamente quando perguntados se Israel estaria cooperando com a investigação dos EUA e, em caso afirmativo, como.



O ministro da Defesa, Benny Gantz, disse em maio que Israel estava "preparado para conduzir uma investigação em colaboração com atores internacionais".



Após sua própria investigação, a Autoridade Palestina disse que Abu Akleh foi baleada por um soldado israelense em um "assassinato deliberado".



Israel negou a acusação e diz que continua sua própria investigação, mas diz que não pode determinar se ela foi baleada acidentalmente por um soldado israelense ou por um militante palestino durante uma troca de tiros sem examinar a bala para ver se ela corresponde a um rifle militar israelense.



Espera-se que o presidente dos EUA, Joe Biden, se encontre separadamente com líderes palestinos e israelenses durante uma visita à região nos dias 13 e 16 de julho.



Imagens de vídeo mostraram que Abu Akleh, 51, estava vestindo um colete azul claramente marcado "Press" quando foi baleada. Pelo menos dois colegas que estavam com ela disseram que ficaram sob fogo de franco-atiradores israelenses sem estar perto de nenhum militante.

