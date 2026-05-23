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      Autoridade paquistanesa vê acordo provisório entre EUA e Irã como “bastante abrangente” e em fase final

      Negociação mediada pelo Paquistão busca encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz, com resposta dos EUA esperada para domingo

      O presidente iraniano Masoud Pezeshkian se reúne com o ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, em Teerã, Irã, em 17 de maio de 2026 (Foto: Site da Presidência do Irã)
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      247 - Um acordo provisório entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra está em fase final de negociação e foi descrito como “bastante abrangente” por uma autoridade paquistanesa envolvida nas tratativas e ouvida pela agência Reuters.

      Segundo a fonte ouvida neste sábado (23), o entendimento ainda não foi concluído, mas já teria avançado para uma etapa decisiva. O Paquistão participa das negociações em meio aos esforços para viabilizar uma saída diplomática para o conflito e reabrir o Estreito de Ormuz.

      O negociador paquistanês afirmou que o texto em discussão tem escopo amplo, embora tenha adotado cautela ao comentar as chances de conclusão do acordo. “Nunca acaba até que seja concluído”, disse.

      A declaração indica que, apesar do avanço nas conversas, ainda há pontos a serem fechados antes de um anúncio formal. De acordo com duas fontes paquistanesas familiarizadas com o processo, Irã e Paquistão apresentaram aos Estados Unidos uma proposta revisada para pôr fim à guerra e permitir a retomada da circulação no Estreito de Ormuz.

      A resposta de Washington à proposta é esperada para domingo (24), segundo as fontes. 

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