Autoridade ucraniana diz que negociações com Rússia são muito difíceis, mas vê espaço para acordo

(Reuters) - Um alto funcionário ucraniano disse nesta terça-feira que as conversações com a Rússia sobre o fim da guerra são muito difíceis, mas disse que há "certamente espaço para um acordo", acrescentando que as negociações continuarão na quarta-feira.

"Continuaremos amanhã -- é um processo de negociação muito difícil. Existem contradições fundamentais, mas certamente há espaço para acordos", disse Mykhailo Podolyak, assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, no Twitter.

As conversas foram retomadas por meio de uma videoconferência na terça-feira. Autoridades ucranianas mostraram esperança de que a guerra possa terminar mais cedo do que o esperado, dizendo que Moscou pode estar aceitando seu fracasso em impor um novo governo a Kiev pela força.

Em uma sugestão de possível compromisso, Zelenskiy disse que a Ucrânia está preparada para aceitar garantias de segurança que ficam aquém de seu objetivo de longo prazo de se tornar membro da Otan, ao qual Moscou se opõe.

(Reportagem de David Ljunggren)

