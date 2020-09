Autoridades angolanas impedem fuga de líder da Igreja Universal

Segundo autoridades migratórias, o religioso pretendia sair do país em um voo humanitário da Transportadora Aérea Angolana (TAAG), com ajuda da esposa edit

247 - Autoridades migratórias de Angola impediram uma suposta fuga do líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Honorilton Gonçalvez, nesta segunda-feira (31), par ao Brasil.

Ele é alvo de um processo-crime envolvendo pastores angolanos e brasileiros em curso no país. Segundo informações, o religioso pretendia sair do país em um voo humanitário da Transportadora Aérea Angolana (TAAG), com ajuda da esposa.

De acordo com reportagem da RFI, a assessoria de imprensa da igreja afirma que a suposta tentativa de fuga do bispo brasileiro, de 63 anos, é uma notícia falsa.

A Procuradoria-Geral da República angolana fechou sete templos da Igreja Universal do Reino de Deus, em Luanda, por suposta prática dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal e exportação ilícita de capitais.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.