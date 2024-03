Autoridades chinesas definem as principais direções do desenvolvimento econômico este ano

A China na liderança entre as principais economias do mundo em termos de crescimento econômico no ano passado edit

TV BRICS - A 2ª sessão da 14ª convocação do 14º Congresso Nacional do Povo (CNP) foi aberta na capital chinesa, Pequim, e durará até 11 de março, segundo informa China Daily, o parceiro da rede TV BRICS.

A sessão conta com a participação de 2.956 deputados. Eles analisarão o relatório de trabalho do governo e definirão a agenda para o próximo ano.

Na cerimônia de abertura, o Primeiro-Ministro do Conselho de Estado, Li Qiang, disse que o PIB do país cresceu 5,2% em 2023. Isso colocou a China na liderança entre as principais economias do mundo em termos de crescimento econômico.

"A formulação das principais metas de desenvolvimento deste ano é a seguinte: crescimento do PIB de cerca de 5%, mais de 12 milhões de novos empregos em áreas urbanas", disse o primeiro-ministro. Ele também enfatizou a necessidade de fortalecer a regulamentação macroeconômica e pediu um foco na modernização industrial.

"Devemos impulsionar a inovação industrial para melhorar a produtividade geral", disse Li Qiang.

O primeiro-ministro também pediu atenção às reformas empresariais. Isso se aplica a empresas estatais, privadas e estrangeiras. Ele enfatizou a necessidade de acelerar o estabelecimento de um mercado nacional unificado e promover reformas orçamentárias, financeiras e tributárias. Li Qiang também delineou as medidas que a China adotará para atrair investimentos estrangeiros.

