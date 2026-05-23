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      Autoridades confirmam 82 mortes após explosão em mina de carvão na China

      Autoridades de Shanxi confirmam duas pessoas desaparecidas após acidente na mina Liushenyu, no condado de Qinyuan

      Autoridades confirmam 82 mortes após explosão em mina de carvão na China (Foto: Imagem/Xinhua)
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      247 - A explosão em uma mina de carvão no norte da China deixou 82 mortos e duas pessoas desaparecidas, informaram autoridades locais de Shanxi em entrevista coletiva realizada neste sábado (23), segundo a CGTN.

      O acidente ocorreu na sexta-feira (22), na mina de carvão Liushenyu, localizada no condado de Qinyuan, na província de Shanxi. De acordo com as informações divulgadas, a tragédia foi provocada por uma explosão de gás dentro da unidade de mineração.

      Na noite deste sábado (23), durante a apresentação oficial do balanço, as autoridades confirmaram que 82 pessoas morreram e que outras duas ainda não haviam sido localizadas. Na ocasião, foi observado um momento de silêncio em homenagem às vítimas.

      Até o momento, as autoridades não detalharam as circunstâncias operacionais que levaram à explosão nem divulgaram novas informações sobre as buscas pelos desaparecidos.

      Localizada em uma das regiões carboníferas mais relevantes da China, Shanxi concentra parte importante da atividade mineradora do país. O caso na mina Liushenyu evidencia a gravidade dos riscos associados à exploração de carvão, especialmente em ocorrências envolvendo acúmulo ou vazamento de gás em ambientes subterrâneos.

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