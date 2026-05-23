Autoridades confirmam 82 mortes após explosão em mina de carvão na China

247 - A explosão em uma mina de carvão no norte da China deixou 82 mortos e duas pessoas desaparecidas, informaram autoridades locais de Shanxi em entrevista coletiva realizada neste sábado (23), segundo a CGTN.

O acidente ocorreu na sexta-feira (22), na mina de carvão Liushenyu, localizada no condado de Qinyuan, na província de Shanxi. De acordo com as informações divulgadas, a tragédia foi provocada por uma explosão de gás dentro da unidade de mineração.

Na noite deste sábado (23), durante a apresentação oficial do balanço, as autoridades confirmaram que 82 pessoas morreram e que outras duas ainda não haviam sido localizadas. Na ocasião, foi observado um momento de silêncio em homenagem às vítimas.

Até o momento, as autoridades não detalharam as circunstâncias operacionais que levaram à explosão nem divulgaram novas informações sobre as buscas pelos desaparecidos.

Localizada em uma das regiões carboníferas mais relevantes da China, Shanxi concentra parte importante da atividade mineradora do país. O caso na mina Liushenyu evidencia a gravidade dos riscos associados à exploração de carvão, especialmente em ocorrências envolvendo acúmulo ou vazamento de gás em ambientes subterrâneos.