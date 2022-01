Autoridades da Jamaica prendem principal suspeito no assassinato do ex-presidente do Haiti

Moise foi morto a tiros quando assassinos armados com rifles de assalto invadiram sua residência particular nas colinas acima de Porto Príncipe em 7 de julho edit

KINGSTON, 15 Jan (Reuters) - Autoridades jamaicanas detiveram um ex-senador haitiano que era um dos principais suspeitos do assassinato do presidente haitiano Jovenel Moise em julho, disse a polícia nacional jamaicana neste sábado.

O porta-voz da Força Policial da Jamaica, Dennis Brooks, disse à Reuters que John Joel Joseph, um conhecido político haitiano apontado pelas autoridades como suspeito do assassinato de Moise, foi preso pelas autoridades na sexta-feira.

Brooks se recusou a comentar se a prisão ocorreu após um pedido do Federal Bureau of Investigations dos EUA, que também está investigando o assassinato. Também não ficou claro onde Joseph foi preso na Jamaica.

Moise foi morto a tiros quando assassinos armados com rifles de assalto invadiram sua residência particular nas colinas acima de Porto Príncipe em 7 de julho, provocando uma grande caça ao homem e investigações em vários países da América Latina e do Caribe.

Dias após o assassinato de Moise, o então chefe da Polícia Nacional Leon Charles disse que Joseph era um jogador-chave na trama, alegando que ele forneceu armas e planejou reuniões, e que a polícia estava procurando por ele.

O Haiti prendeu dezenas de pessoas após o assassinato em julho que deixou um vácuo político na nação caribenha. Mas não acusou ninguém, e a investigação gerou reclamações naquele país sobre atrasos e intimidação de funcionários.

