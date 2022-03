Autoridades de Donetsk acusam tropas ucranianas de tentar transformar Mariupol em campo de concentração

Apoie o 247

Sputnik - Na cidade de Mariupol há grande problema com água potável, a situação humanitária está se deteriorando e o lado ucraniano está tentando transformar a cidade em um campo de concentração, disse nesta quinta-feira (3) Eduard Basurin representante da Milícia Popular de Donetsk.

"Mariupol tem grande problema de abastecimento alimentar, grande problema com água e eletricidade, as pessoas – são reféns. E estes militares são os guardas ao longo do perímetro e dentro da cidade. Mariupol se transformou em um campo de concentração", disse Basurin ao canal de TV Rossiya 24.

Ele ressaltou ainda que a operação de libertação da cidade de Volnovakha está terminando e em breve ela ficará sob o controle das forças populares de Donetsk.

