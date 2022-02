Autoridades de Donetsk detêm espião da Ucrânia ligado a explosão de carro da Milícia Popular

O agente, Anton Matsanyuk, foi detido na quinta-feira (17) no seu apartamento alugado em Donetsk edit

Sputnik - Na república autoproclamada de Donetsk foi detido um agente dos serviços secretos da Ucrânia, anunciaram as autoridades da república ao canal de TV Pervy.

As autoridades da república de Donetsk capturaram um agente da Ucrânia envolvido na explosão do automóvel de Denis Sinenkov, comandante da Milícia Popular da república, disse neste sábado (19) o canal de TV Pervy.

Segundo o canal, o agente, Anton Matsanyuk, foi detido na quinta-feira (17) no seu apartamento alugado em Donetsk. As informações obtidas de Matsanyuk são altamente valiosas.

"Em particular, Matsanyuk informava os serviços de reconhecimento da Ucrânia das movimentações de Denis Sinenkov, comandante da Milícia Popular da república, contra o qual ontem [18] foi perpetrado um atentado – o seu carro foi explodido no centro da cidade [de Donetsk], no parque de estacionamento junto ao prédio da administração", relata o canal Pervy.

Apesar do atentado contra o carro de Sinenkov, o comandante da Milícia Popular de Donetsk não sofreu ferimentos.

Como explicou Matsunyuk, as Forças Armadas da Ucrânia planejam conquistar a região de Donbass.

"Anton Matsenyuk confirmou: Kiev pretende usar todo o seu poder de ataque para conquistar Donbass pela força", reportou o Pervy.

"Além disso, ele [o curador de Matsanyuk] disse que é melhor sair de Donetsk, por exemplo, para Shaktyorsk, Torez, para as cidades mais perto da fronteira, que Donetsk será alvo de grandes bombardeios de artilharia, e é melhor não ficar lá em prédios de múltiplos andares, porque se pode morrer", informou Matsanyuk, citado pelo canal de TV.

"Ele [o curador de Matsanyk] disse que o reconhecimento ucraniano chegou a entrar em Belarus".

O agente ucraniano foi questionado especificamente se os sabotadores entraram mesmo em Belarus cruzando a fronteira de forma ilegal.

"Sim", respondeu ele.

A Rússia e Belarus realizam exercícios conjuntos de 10 a 20 de fevereiro, durante os quais são treinadas formas de fazer frente a uma agressão do exterior, incluindo na questão do terrorismo. Representantes russos e belarrussos têm dito repetidamente que as manobras militares têm caráter defensivo e não ameaçam ninguém.

