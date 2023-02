Autoridades de Hong Kong deixam de exigir redesignação sexual para retificação de documentos de pessoas trans

Apoie o 247

247 - O Supremo Tribunal de Hong Kong, Sudeste da China, não aprovou nesta segunda-feira (6) uma medida que impedia pessoas transexuais de retificar o gênero em documentos de identidade. Elas precisariam passar por cirurgias de redesignação sexual, para a autorização da mudança formal de gênero nos documentos.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, os juízes disseram que a "consequência da medida é colocar pessoas no dilema de ter que decidir entre sofrer violências constantes ao seu direito de privacidade ou se submeter a cirurgias altamente invasivas e medicamente desnecessárias, o que infringe o direito delas à integridade do corpo".

