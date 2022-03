Autoridades de Mariupol dizem que Rússia bombardeou escola de arte que abrigava 400 civis

Apoie o 247

247 - O Conselho da Cidade de Mariupol, no Donbass, porém fora do controle da República Popular de Donetsk, acusaram as forças russas de bombardearem uma escola de arte na cidade portuária, onde cerca de 400 civis estavam escondidos. O prédio foi destruído, mas não há até o momento uma contagem oficial de vítimas.

Em uma atualização no Telegram, a administração municipal disse: "Ontem (19), os ocupantes russos lançaram bombas na Escola de Arte G12, no distrito da margem esquerda de Mariupol, onde cerca de 400 moradores de Mariupol estavam escondidos -- mulheres, crianças e idosos. Sabe-se que o prédio foi destruído, e pessoas pacíficas ainda estão sob os escombros. As informações sobre o número de vítimas estão sendo esclarecidas".

Mariupol tem uma importância geoestratégica. Se a cidade cair, isso daria a Donetsk o controle de um dos maiores portos da Ucrânia e criaria um corredor terrestre entre a Península da Crimeia, reunificada à Rússia em 2014, e as regiões das repúblicas populares.

