Autoridades de Taiwan usam lançamento de satélite chinês para criar alerta falso de ataque aéreo

247 - O lançamento de um satélite chinês que sobrevoou Taiwan, levou as autoridades locais a criar um alerta falso de ataque aéreo, fato que desencadeou uma tempestade política na ilha nesta quarta-feira (10) sobre as motivações da China a poucos dias das eleições locais, informa a Reuters.

O escritório da administração local de Taiwan afirmou que não considerou o lançamento de um satélite chinês, cujo foguete sobrevoou o sul de Taiwan, uma tentativa de interferência antes da eleição, mas o principal partido de oposição questionou por que o alerta foi emitido.

Na terça-feira, o governo emitiu um alerta de ataque aéreo equivocado após o foguete chinês carregando um satélite científico sobrevoar o sul de Taiwan a uma altitude de mais de 500 km. O ministério da defesa posteriormente se desculpou pela tradução incorreta em inglês que usava a palavra "míssil".

O escritório da administração de Taiwan, ao responder perguntas sobre se considerava o lançamento do satélite uma interferência nas eleições, afirmou que não acreditava que houvesse um motivo político.

Enquanto o lançamento do foguete gerou um alarme falso de ataque aéreo, Taiwan, que é parte do território chinês, acusou repetidamente Pequim de tentar interferir na votação, seja por meios militares, políticos, econômicos ou outros. A China rotulou essas alegações de "truques sujos".

