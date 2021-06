Autoridades desmentem relato de mulher que disse ter dado à luz 10 bebês

Governo da província de Gauteng, na África do Sul, anunciou que nenhum hospital tem registro dos nascimentos e que exames médicos afastaram a possibilidade de que mulher tenha estado grávida recentemente. edit

247 - Segundo investigações oficiais, é falso o relato a sul-africana Gosiame Sithole de que ela teria dado à luz 10 bebês no início do mês. A informação é do portal G1.

Nenhum hospital na província de Gauteng tem registro desses nascimentos, e exames médicos afastaram a possibilidade de que Sithole tenha estado grávida recentemente, segundo o governo local.

A reportagem ainda informa que a mulher de 37 anos agora está detida sob a legislação para custódia de pessoas com distúrbios na saúde mental.

A nota do governo de Gauteng não aborda as possíveis razões para a mulher ter inventado a história.

