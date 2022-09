Autoridades regionais pedirão a Putin que aceite a região de Zaporíjia na Rússia

Os líderes das regiões que fizeram referendos preparam documentos com pedidos oficiais de união com a Rússia edit

TASS - As autoridades da região de Zaporíjia pedirão ao presidente russo, Vladimir Putin, que considere aceitar a região na Rússia após um referendo, disse o presidente do movimento Estamos com a Rússia, Vladimir Rogov, ao canal Soloviev Live TV nesta quarta-feira (28).

"Até onde eu entendo a lógica do processo, o pedido será considerado nos próximos dias", explicou Rogov.

O líder de Lughansk, Leonid Pasechnik, também anunciou planos para preparar um documento pedindo a Putin que analise a possibilidade de incluir a República Popular de Lugansk (LPR) na Rússia.

As Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, bem como as regiões de Kherson e Zaporozhye, realizaram referendos sobre a adesão à Rússia como entidades constituintes nos dias 23 e 27 de setembro. A maioria da população nas quatro regiões votou a favor da união com a Rússia.

