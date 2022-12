Autoridades sul-africanas sugerem criação de zona de livre comércio dos BRICS

Apoie o 247

TV BRICS - Musa Mbhele, chefe da administração da cidade sul-africana de Durban, considera que os países dos BRICS devem criar uma zona de livre comércio. O político falou sobre isso em uma conversa com a agência russa RIA Novosti.



De acordo com Mbhele, tal decisão poderia contribuir para o desenvolvimento das relações comerciais dentro da aliança.



A autoridade sul-africana disse ainda que a parceria entre a Rússia e a África do Sul sempre foi forte e que a adesão dos dois países aos BRICS apenas reforçou essa cooperação. O líder do governo de Durban também afirmou que gostaria de saber mais sobre as oportunidades oferecidas pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) dos BRICS.



"Ainda não recorremos a essa estrutura, mas gostaria de saber mais sobre as oportunidades que esse banco de desenvolvimento oferece. Posso garantir que, graças ao BRICS, nossas relações estão cada vez mais fortes", enfatizou.



Além disso, o oficial sul-africano sugeriu realizar a próxima cúpula do BRICS em Durban. A cidade é conhecida como "portões da África", já que é de lá que sai a maior parte das cargas da África do Sul para os outros países.

