Avalanche mata ao menos quatro nos Alpes franceses, em um dos mais graves incidentes em 20 anos

RFI - Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida neste domingo (9) em uma avalanche em uma geleira nos Alpes franceses, no do Mont-Blanc, em um dos deslizamentos mais graves dos últimos 20 anos na França. O incidente ocorreu no fim da manhã na geleira Armancette e atingiu 13 pessoas.

A identidade das vítimas não foi revelada até o fim da tarde. O grupo fazia uma caminhada pela montanha e as autoridades policiais de Haute-Savoie não especificaram se todos estavam juntos no momento da avalanche.

Esta geleira é "relativamente procurada nesta época" por praticantes experientes, que sobem a pé até o cume, a 3.600 metros, antes de descê-la de esqui de passeio até 1.100 metros, no vilarejo de Contamines, explicou o secretário de Segurança de Contamines-Montjoie, François Barbier, à AFP.

"No verão, é uma área de caminhadas nas altas montanhas", disse. “Os refúgios que dão acesso à geleira estavam cheios. As condições para o passeio estavam boas”, acrescentou, lamentando “a avalanche mais mortal da temporada”.

Vento e calor

Em novembro de 2022, duas pessoas morreram nos Alpes franceses, em Champagny-en-Vanoise (Savoie), no que até então tinha sido o acidente mais grave da temporada no país, segundo a Anena, a associação francesa para o estudo de avalanches.

Nenhum alerta de avalanche havia sido dado pela Météo-France, o serviço meteorológico francês, mas o calor e o vento podem ter causado o deslizamento de neve "de 1.600 metros e uma largura de 500 metros”, detalhou Barbier.

Em sua conta no Twitter, a estação de esqui de Contamines-Montjoie postou um vídeo mostrando "uma grande queda" e pedindo "cuidado fora da pista”, esclarecendo que a avalanche não ocorreu na área de esqui.

Macron lamenta tragédia

Cerca de 20 pessoas se envolveram nas buscas, entre policiais, bombeiros e socorristas, além de dois helicópteros e cães especializados em resgate em neve. As buscas permanecem durante toda a tarde, embora a ocorrência de uma nova avalanche não possa ser descartada.

Nesta tarde, o presidente francês, Emmanuel Macron, twittou seus "sentimentos" às “vítimas". "Nossas forças de resgate são mobilizadas para encontrar pessoas ainda presas na neve. Nossos pensamentos estão com elas também", disse.

Nesta mesma geleira, dois irmãos – montanhistas experientes com cerca de 20 anos – morreram em 25 de dezembro de 2014. A prefeitura da cidade indicou que uma avalanche maior tinha ocorrido no mesmo local em dezembro de 2021, “descendo até o vilarejo”, mas não causou vítimas. Naquele mesmo ano, deslizamentos em dois pontos diferentes, em Valloire e Vanoise, causaram sete mortes, apenas cinco dias depois de outra avalanche ter matado cinco pessoas.

Grosse coulée depuis les Dômes ce matin ...

Prudence en hors piste pic.twitter.com/9Hxzj9qvHp — ⛷ Domaine Skiable des Contamines-Montjoie 🏂 SECMH (@domaineskiable) April 9, 2023

