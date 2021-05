Avança na União Européia plano de permitir entrada de turistas vacinados

Poderão entrar no continente turistas que tomaram a vacina da Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca e Johnson & Johnson. A maioria das doses aplicadas no Brasil até agora (68%) foi da Coronavac edit

247 - A União Europeia (UE) deu nesta quarta-feira (19) mais um passo para facilitar a entrada de turistas de fora do bloco, com o objetivo de reativar o setor de turismo durante o verão. A reportagem é do portal DW.

A expectativa é que as novas regras sejam aprovadas em breve pelo Conselho Europeu, órgão que reúne os chefes de Estado e de governo dos países da UE para definir a agenda política do bloco.

As regras devem incluir também a ampliação da lista de países considerados seguros, a partir dos quais todos os turistas podem entrar no bloco. Até o momento, essa lista inclui apenas sete nações, entre elas Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Tailândia e Israel.

A reportagem ainda informa que os embaixadores dos países da UE também concordaram com um mecanismo de "freio de emergência" para impedir a entrada de variantes perigosas do vírus, que permitiria a adoção rápida de restrições se o índice de infecção piorar em países de fora do bloco.

O limite de 75 casos por 100 mil habitantes permitiria a entrada de todos os turistas do Reino Unido, onda a taxa é atualmente de 44, mas não os dos Estados Unidos, onde a incidência está em 176. No Brasil, a taxa de incidência está em 395, e na Argentina em 631.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.