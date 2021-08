Avanço da variante Delta obriga governo de Israel a retomar restrições; beijos e abraços estão proibidos

Força-tarefa antipandemia do país fez um apelo para que a população pare de “apertar as mãos e dar beijos e abraços” edit

247 - Em virtude do avanço da variante Delta, autoridades de Israel tiveram que retomar medidas restritivas no país. Entre os pedidos está a retomada do trabalho em home office, que segundo o governo é essencial para evitar novas quarentenas. Além disso, gestos simples do cotidiano como “aperto de mão, abraço e beijos” devem ser evitados.

“Nosso objetivo é manter Israel aberta e, ao mesmo tempo, evitar uma situação de lotação de hospitais e falta de leitos”, disse o primeiro-ministro do país, Naftali Bennett, afirmando que sabem a hora de “acionar o freio” caso seja necessário. “Para evitar restrições mais duras, vamos nos vacinar, usar máscaras e manter o distanciamento.”

Segundo informações do jornal O Estado de S.Paulo, no país também é obrigatório a apresentação do passaporte da vacina em ambientes fechados com menos de 100 pessoas. Em ambientes abertos o uso de máscara ainda é obrigatório.

Mais 3.280 novos casos de covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas. Do total, 236 pessoas apresentavam sintomas graves da doença, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde.

Israel foi um dos primeiros países do mundo a impor a obrigatoriedade da máscara e, em abril deste ano, após vacinar quase metade da população, tinha suspendido a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre.

