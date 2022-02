Aviação russa destrói 6 comboios de equipamento militar ucraniano, diz Ministério da Defesa

O presidente Vladimir Putin destacou que a ocupação do território ucraniano não está nos planos de Moscou edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - De acordo com dados do Ministério da Defesa, as Forças Armadas da Rússia atingiram 1.146 pontos de infraestrutura militar da Ucrânia, desde o início da operação militar na última quinta-feira (24).

Desde o início da operação especial militar na quinta-feira (24), as forças russas destruíram 1.145 pontos de infraestrutura militar da Ucrânia, incluindo 31 centros de comando e um de comunicação, 81 complexos de defesa aérea S-300, Buk M-1 e Osa, além de 75 estações de radar.

A Rússia também destruiu 311 veículos blindados, 42 aviões e helicópteros (incluindo aeronaves em terra), 51 sistemas de lançamento de mísseis e 147 armas de artilharia e obuses. Durante esta segunda-feira (28), 110 militares ucranianos entregaram suas armas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na madrugada da última quinta-feira (24), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que em resposta ao pedido dos líderes das repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) e no âmbito do cumprimento dos acordos sobre amizade e cooperação, ele tomou a decisão de realizar uma operação especial militar.

O líder russo destacou que a ocupação do território ucraniano não está nos planos de Moscou. Segundo informou o Ministério da Defesa da Rússia, as armas de alta precisão russas estão destruindo infraestruturas militares da Ucrânia, bases aéreas, aviação e meios de defesa aérea. Não estão sendo realizados ataques contra cidades ucranianas e não há ameaça para a população civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente da Rússia destacou em sua fala que toda a responsabilidade sobre qualquer derramamento de sangue será completamente do regime do território ucraniano.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE