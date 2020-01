Avião aterrissa em segurança em Moscou após passageira ameaçar explodir-se

Sputnik - Um avião da companhia aérea russa S7, procedente da cidade de Simferopol, na Crimeia, pousou sem problemas na capital russa, nesta quinta-feira, após uma ameaça de bomba a bordo.

"Durante o voo S7 2008, Simferopol-Moscou, uma passageira foi para o corredor e declarou que teria um dispositivo explosivo. O avião aterrissou sem contratempos ", disse o serviço de comunicações da empresa à Sputnik.

Após o piloto avisar aos controladores do aeroporto de Domodedovo sobre o ocorrido, a aeronave foi recebida por agentes dos serviços de segurança e emergência.

​Passageira do voo Simferopol- Moscou da companhia aérea S7 ameaçou explodir-se no meio do voo.

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da S7, as suspeitas de bomba no voo não foram confirmadas.

"Todos os passageiros deixaram o avião e passaram pelo controle de segurança no terminal do aeroporto. Serviços especiais estão trabalhando com a passageira que declarou a presença de um dispositivo explosivo, e uma inspeção adicional da aeronave está em andamento."