Avião chinês C919 inicia operações na rota Beijing-Xangai

Rádio Internacional da China - O C919, o avião de passageiros de grande porte desenvolvido pela China, começou nesta terça-feira (9) a operar em uma nova rota conectando as megacidades de Beijing e Xangai.

O voo MU5137, operado pela China Eastern Airlines, decolou do Aeroporto Internacional Hongqiao de Xangai por volta das 15h40, em direção ao Aeroporto Internacional Daxing de Beijing.

Esta é a segunda rota regular para o C919, após a Xangai Hongqiao-Chengdu Tianfu, lançada anteriormente.

