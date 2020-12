Avião com as primeiras 300 mil doses da vacina Sputnik V chega à Argentina (vídeo)

Voo especial das Aerolíneas Argentinas pousou às 10h25, horário de Brasília, desta quinta-feira (24) em Buenos Aires. A vacina russa é a primeira a chegar ao país sul-americano para a "maior vacinação da história", nas palavras do governo argentino edit

Sputnik Brasil - Voo especial das Aerolíneas Argentinas pousou às 10h25, no horário de Brasília, desta quinta-feira (24) em Buenos Aires com as primeiras 300 mil doses da Sputnik V.

O voo se iniciou ontem (23) na capital russa Moscou e foi realizado por uma aeronave Airbus 330 da companhia aérea. No seu interior, havia 56 contêineres da vacina russa contra o coronavírus.

A aeronave havia partido anteriormente à Rússia para a realização do transporte da vacina, uma operação que levou 40 horas para ser cumprida.

O primeiro lote de hoje terá como objetivo vacinar 300 mil pessoas até o final do ano.

Desta forma, segundo reportou o jornal La Nación, a vacina russa é a primeira a chegar ao país sul-americano para a "maior vacinação da história", nas palavras do governo argentino.

Autorização da vacina na Argentina

Na quarta-feira (23), a Argentina se tornou o primeiro país latino-americano a autorizar o uso da Sputnik V em seu território.

Em um comunicado ao Ministério da Saúde da Argentina, a Administração Nacional de Medicamento, Alimentos e Tecnologia Médica (ANMAT, na sigla em espanhol) do país ressaltou que a Sputnik V "não apresentou eventos adversos graves nem faltou a menor eficácia nos diferentes grupos etários para os quais está indicada atualmente".

A opinião da ANMAT reforça as repetidas declarações do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo) sobre a segurança da vacina.

Por final, o documento, publicado pelo jornal Clarín, afirmou:

"Os benefícios conhecidos e potenciais para a saúde da população são superiores à incerteza que possa existir. Esta Administração Nacional recomenda que o ministro da Saúde da Nação avance na Autorização de Emergência, tendo em conta a vacina referenciada neste informe."

Também nesta quarta-feira, o diretor-geral do RFPI, Kirill Dmitriev, afirmou que espera que a Argentina inicie a produção da Sputnik V já no segundo semestre de 2021.

Ainda comentando a presença da vacina na América do Sul, Dmitriev disse que o imunizante deve ser também produzido no Brasil.

"Nós planejamos a produção da vacina no Brasil, e é possível a produção da vacina na Argentina."

Vacinação na Argentina

Embora ainda não se saiba a data do início da vacinação com a Sputnik V na Argentina, o evento deverá se dar a partir da semana que vem, segundo o chefe de gabinete de ministros argentino, Santiago Cafiero.

"Será na próxima semana", disse a autoridade enquanto estava no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, no evento da chegada do avião.

Atualmente, o governo está ajustando os detalhes para o plano de imunização da população. Médicos argentinos já começaram a receber um manual das diretrizes técnicas para a campanha.

O governo argentino planeja adquirir mais de 51 milhões de doses de vacinas, que resultariam na maior vacinação no país. Ao todo, 7.749 postos médicos e 126 mil pessoas, entre agentes sanitários e voluntários, serão mobilizados na campanha.

LLEGAMOS ✈️🇷🇺! La emoción de Mónica Herrero 41 años en Aerolíneas Argentinas. pic.twitter.com/h9ROmUwUGR — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) December 24, 2020

Comenzó el proceso de descarga de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V. #AerolíneaDeBandera pic.twitter.com/O9yhfjIfYx — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) December 24, 2020

