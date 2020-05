Avião comercial com 107 pessoas cai no Paquistão

247 - Um avião comercial da companhia Pakistan International Airlines caiu nesta sexta-feira (22) em uma área residencial de Karachi, no Paquistão. A aeronave, que seguia para o aeroporto internacional de Jinnah, teria apresentado falha técnica no trem de pouso, opinou um funcionário da aviação civil à Reuters. A informação é do portal G1.

O porta-voz da autoridade paquistanesa de aviação, Abdul Sattar, disse que o voo PK 8303, que pariu da cidade de Lahore, transportava 99 passageiros e 8 tripulantes.

Equipes de resgate e uma emissora local relataram a destruição de casas e a aglomeração de pessoas, que atrapalhava a realização do trabalho dos profissionais de saúde, acrescenta a reportagem.

