Avião da Air Canada com 130 passageiros faz pouso de emergência em Madri

MADRI (Reuters) - Uma aeronave 767 da Boeing da Air Canada retornava para o aeroporto de Madrid-Barajas para um pouso de emergência nesta segunda-feira, depois de relatar um “problema técnico”, informou a operadora aeroportuária espanhola Aena.

O pouso de emergência planejado foi motivado por “um problema no motor” e pela ruptura relatada de um dos 10 pneus da aeronave, informou a companhia.

O incidente ocorreu poucas horas depois de um drone próximo à área de decolagem no aeroporto causar uma breve interrupção no tráfego aéreo, com 26 vôos desviados de Barajas.

O avião canadense entrou em contato com o controle de tráfego aéreo 30 minutos após a decolagem e solicitou uma posição para um pouso de emergência, disse uma porta-voz da Aena.

O vôo AC837, com 128 passageiros, deveria viajar de Madri a Toronto quando experimentou os problemas logo após a decolagem.

A Air Canada afirmou em comunicado que o Boeing 767-300 foi projetado para operar com um motor e que os pilotos estão “totalmente treinados para essa eventualidade”.

Por Allison Lampert