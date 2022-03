Avião dos EUA cai durante exercícios da Otan

Apoie o 247

Do RT - Uma aeronave do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA com quatro pessoas a bordo desapareceu no norte da Noruega durante os exercícios da OTAN "Resposta Fria" no Ártico, confirmaram os militares noruegueses na sexta-feira (18). Um possível local do acidente foi localizado e as equipes de resgate estão tentando alcançá-lo por terra devido às más condições climáticas.

O V-22 Osprey estava em uma missão de treinamento e deveria pousar na base da Força Aérea de Forsvaret, em Bodo, às 18h, horário local, na sexta-feira, disseram os militares noruegueses em comunicado . Sua última localização conhecida foi em Saltfjellet, uma cordilheira na província de Nordland.

Os esforços de busca e resgate foram lançados às 18h30, horário local, e “descobertas foram feitas do ar” às 21h17, em Gråtådalen, em Beiarn, acrescentaram os militares em Oslo. Devido às más condições meteorológicas, no entanto, a polícia local e os serviços de resgate foram enviados para o local por estrada.

“Tem havido tempestades de neve na área e ventos bastante fortes e crescentes. Então o clima está jogando contra nós”, disse o porta-voz do serviço de resgate Thomas Ringen ao jornal VG .

No entanto, Ringen disse que a “área de interesse” não está longe de uma estrada, então ele espera que seja “razoavelmente fácil” para os socorristas alcançá-la.

Sexta-feira deveria ser o último dia do Cold Response 2020, um exercício maciço da OTAN organizado pela Noruega e projetado para testar as capacidades e a cooperação das forças da aliança “em um ambiente desafiador do Ártico com terreno acidentado e clima extremamente frio”, de acordo com a Marinha dos EUA . Corpo.

Cerca de 1.500 soldados dos EUA do USMC, Exército, Marinha e Força Aérea deveriam participar dos exercícios, juntamente com forças de outras oito OTAN e “nações parceiras”, totalizando 15.000.

O Bell-Boeing V-22 de rotor inclinado é uma aeronave de design único, capaz de decolar e pousar como um helicóptero, mas voar como um avião. Isso torna difícil voar, no entanto. Durante o desenvolvimento, o modelo teve quatro acidentes que resultaram em 30 mortes. Mais doze pessoas morreram em sete acidentes desde que o V-22 entrou em serviço em 2007, operado principalmente pelos fuzileiros navais e pela Força Aérea dos EUA.