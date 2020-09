Avião militar cai na Ucrânia e deixa 22 mortos

247 - Um avião militar de transporte com 28 pessoas caiu na Ucrânia nesta sexta-feira, 25. O incidente deixou ao menos 22 mortos e dois gravemente feridos, de acordo com comunicado do Serviço de Emergência do Estado. Outras quatros pessoas estão desaparecidas.

Havia pilotos da Força Aérea do país na aeronave, um avião de transporte AN-26, assim como cadetes, segundo o Ministério do Interior.

O avião caiu na cidade Chuhuiv, na região de Kharkiv, a 2 km de um aeroporto militar, durante a aterrissagem.

O avião fazia um voo de treinamento.