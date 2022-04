Aviões russos são orientados a voar sem GPS

Apoie o 247

ICL

RT - O regulador nacional de tráfego aéreo da Rússia disse às operadoras para se prepararem para pilotar seus aviões sem depender da ferramenta de navegação baseada em satélite do Sistema de Posicionamento Global (GPS) americano, informou o jornal Izvestia na sexta-feira.

De acordo com a carta da Rosaviatsia, que foi vista pelo canal, ela instruiu as companhias aéreas nacionais a se prepararem para lidar sem GPS após um relatório de março da Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA), que alertou para o aumento de casos de interferência e falsificação de o sinal do sistema depois de 24 de fevereiro – o dia em que a Rússia iniciou sua ofensiva militar na Ucrânia.

Estes foram aparentemente registrados em áreas como o enclave ocidental da Rússia, a região de Kaliningrado, os Bálticos, a Finlândia oriental, o Mar Negro, o Mediterrâneo oriental, Israel, Chipre, Líbano, Síria, Turquia e norte do Irã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A interferência levou alguns aviões a mudar seu curso ou destino, pois os pilotos não conseguiram realizar um pouso seguro sem o GPS, disse a EASA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com Rosaviatsia, as transportadoras devem avaliar os riscos de mau funcionamento do GPS e fornecer treinamento adicional aos seus pilotos sobre como agir em tais situações. As equipes também foram instruídas a informar instantaneamente o controle de tráfego sobre quaisquer problemas com um sistema de navegação por satélite.

A carta da agência deve ser tratada apenas como uma recomendação e não constitui uma proibição do uso de GPS pelas companhias aéreas russas, esclareceu o jornal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Várias operadoras russas, incluindo as principais como Aeroflot e S7, confirmaram o recebimento de uma mensagem relevante do regulador de tráfego. No entanto, eles insistiram que não encontraram nenhum problema com o GPS nos últimos dois meses.

Rosaviatsia mais tarde esclareceu que “a desconexão do GPS ou sua interrupção não afetará a segurança dos voos na Rússia”.

O sinal GPS não é a única fonte de informação sobre a localização de um avião em um determinado momento. As tripulações também podem contar com o sistema de navegação inercial da aeronave, bem como sistemas de navegação e pouso em terra, disse a agência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No mês passado, Dmitry Rogozin, chefe da agência espacial russa Roscosmos, alertou que Washington pode desconectar o país do GPS como parte das sanções draconianas impostas sobre o conflito na Ucrânia.

Na sexta-feira, Rogozin foi ao Telegram para propor a troca de todos os aviões comerciais do país do GPS para o seu homólogo russo, o Glonass.

No entanto, pode ser uma coisa complicada de fazer, pois os aviões Boeing e Airbus, usados ​​principalmente pelas operadoras do país, são projetados para suportar apenas a tecnologia GPS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE