Aviões russos violaram espaço aéreo da Suécia, diz comunicado

Apoie o 247

ICL

247 - Quatro aviões de guerra russos violaram nesta quarta-feira (2) o espaço aéreo da Suécia, ao leste da ilha de Gotland, no Mar Báltico, informou a Força Aérea do país em comunicado. "Dois Sukhoi Su-27 e dois Sukhoi Su-24 violaram o espaço aéreo sueco. A violação durou pouco e ocorreu a leste de Gotland, do outro lado do mar", diz o comunicado. A informação acontece em meio a divergências da Rússia sobre possível interesse da Suécia em entrar para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

De acordo com o chefe da Força Aérea local, Carl-Johan Edström, o país garantiu "integridade territorial e as fronteiras da Suécia". Segundo ele, o incidente foi levado "muito a sério" e é considerado uma "ação pouco profissional e irresponsável por parte da Rússia". O relato dele foi publicado pelo portal Uol, com informações da AFP.

A ação no espaço aéreo da Suécia acontece em um contexto de guerra em solo ucraniano, alvo de tropas russas desde a última quinta-feira (24). A Rússia pretende barrar a entrada da Ucrânia na OTAN, liderada pelos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 25 de fevereiro, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu a Suécia pela "assistência militar, técnica e humanitária à Ucrânia". "Grato a @SwedishPM [primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson por seu apoio efetivo. Construindo juntos uma coalizão anti-Putin!", escreveu o presidente em uma das publicações.

Também na sexta, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que Suécia e a Finlândia enfrentarão "consequências militares e políticas prejudiciais" se entrarem na OTAN.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE