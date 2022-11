Aviões se chocam e explodem em show aéreo no Texas, EUA (imagens fortes)

Apoie o 247

247 - Espectadores de um show aéreo realizado neste sábado (12) em Dallas, no Texas, Estados Unidos, testemunharam um dramático acidente quando dois aviões colidiram no ar durante uma manobra e explodiram. Ainda não há informações sobre vítimas. As informações são do portal Metrópoles.

O acidente ocorreu no evento Dallas Airshow por volta de 13h25 (horário local, 16h25 em Brasília) e envolveu um Boeing B-17 Flying Fortress, bombardeiro de combate da Força Aérea dos EUA na Segunda Guerra Mundial, e um avião menor, que o atingiu.

Veja as cenas:

🔴 ACIDENTE AÉREO



Dois aviões se chocam durante apresentação em Dallas, no Texas: pic.twitter.com/5uKDqsrCTI — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) November 12, 2022

