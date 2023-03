Avogado diz que Trump não será algemado quando se entregar à Justiça dos EUA, contrariando padrão

Promotoria de Manhattan negociava condições da prisão com a defesa do ex-presidente estadunidense, e uma das questões em discussão era se ele seria algemado ou não ao se entregar edit

247 - Donald Trump não será algemado ao se entregar em Nova York na próxima semana, conforme afirmou o advogado de defesa do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Tacopina, em declaração nesta sexta-feira (31). Trump se tornou réu na quinta-feira (30) em um caso de suposto suborno a uma ex-atriz pornô e pode ser obrigado a aguardar julgamento sob custódia. Ele irá se apresentar ao juiz responsável pelo caso na terça-feira (4). As informações são do portal g1.

Segundo as normas da justiça dos Estados Unidos, os réus que se apresentam para o indiciamento em um tribunal geralmente saem do local algemados. No entanto, a Promotoria de Manhattan, em Nova York, estava negociando as condições da prisão com a defesa do ex-presidente estadunidense, e uma das questões em discussão era se ele seria algemado ou não ao se entregar.

De acordo com o advogado de defesa de Trump, as partes chegaram a um acordo sobre as condições da prisão. A Promotoria, por sua vez, ainda não se pronunciou publicamente sobre o suposto acordo negociado com a defesa do ex-presidente em relação às condições da sua prisão.

Embora Trump tenha sido indiciado e a sua apresentação ao juiz tenha sido marcada, não é certo que ele será preso. Isso se dá pois é possível que o juiz não considere que o ex-presidente apresente risco de fuga, dado que Trump já lançou uma pré-candidatura às eleições presidenciais de 2024 e, portanto, não representa ameaça de fuga. Nesse caso, Trump poderá ser liberado após a apresentação mediante o eventual pagamento de uma fiança.

