Azerbaijão e Armênia realizarão conversas visando acordo de paz nos próximos dias, diz Baku

(Sputnik) - Delegações do Azerbaijão e da Armênia se reunirão nos próximos dias para discutir o futuro acordo de paz, anunciou o ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão, Jeyhun Bayramov, nesta segunda-feira (26).

"Como vocês sabem, houve uma pausa nas negociações do acordo de paz, mas o trabalho no texto continuou. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, realizaram uma reunião durante a Conferência de Segurança de Munique, após a qual decidiram retomar o processo de paz. Nos próximos dias, planejamos ter conversas com a delegação armênia sobre o acordo de paz", disse Bayramov a jornalistas.

Embora não tenha havido progresso no acordo de paz Azerbaijão-Armênia nos últimos cinco meses, a fronteira bilateral tem sido pacífica, disse o ministro azerbaijano.

"Este período de tempo... foi o período mais pacífico observado na fronteira condicional entre Azerbaijão e Armênia. Se olharmos para este período, veremos que alguns círculos estavam preocupados com isso e estão fazendo tudo possível para mudar a situação e criar tensão," disse o ministro das Relações Exteriores.

No início de fevereiro, o Serviço de Fronteiras do Estado do Azerbaijão disse que os guardas de fronteira azerbaijanos realizaram uma "operação de retaliação" em 13 de fevereiro, destruindo um posto de combate armênio perto da aldeia de Nerkin Hand, no lado armênio da fronteira. O Ministério da Defesa da Armênia disse que quatro militares foram mortos. No dia anterior, o Ministério da Defesa do Azerbaijão acusou o lado armênio de bombardear posições na direção de Zangilan.

Armênia e Azerbaijão têm um conflito de longa data sobre a região separatista de Nagorno-Karabakh. Em setembro de 2023, o Azerbaijão assumiu o controle sobre a região, habitada principalmente por etnias armênias, levando quase todos os residentes locais a fugir para a Armênia. As autoridades de Nagorno-Karabakh declararam que o estado não reconhecido deixaria de existir a partir de 1º de janeiro de 2024. Em 1º de fevereiro, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse que um tratado de paz entre os dois países só poderia ser assinado após emendas serem feitas à constituição da Armênia.

