Bachelet diz a Damares que está preocupada com indígenas brasileiros

A alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse que o organismo multilateral está preocupado com a situação dos povos indígenas brasileiros e com os ataques sofridos por defensores de direitos humanos no Brasil edit

247 - .Em reunião com a ministra Damares Alves (da Mulher, Família e Direitos Humanos), a alta comissária da ONU para o tema, Michelle Bachelet, mostrou que a ONU está preocupada com as violações dos direitos dos povos indígenas no Brasil.

Damares apresentou uma lista de programas e projetos existentes no Brasil, indicando os supostos avanços no setor dos direitos humanos, informa o jornalista Jamil Chade.

"A situação dos indígenas brasileiros já foi alvo de cartas enviadas por relatores da ONU ao governo brasileiro. Nas próximas semanas, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas ainda receberá Davi Kopenawa, líder Yanomami que falará sobre as violações de direitos humanos sofridos pelos povos tradicionais", diz o jornalista em seu blog.