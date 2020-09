Bactéria vazada de laboratório na China contamina mais de 3 mil pessoas

Funcionários limparam sala com desinfetante vencido. Bactéria ficou suspensa no ar e depois expelida pelo sistema de exaustão do prédio edit

Jacqueline Saraiva, Metrópoles - Autoridades chinesas anunciaram que, em 2019, ocorreu um acidente em um laboratório e uma bactéria “escapou” após a desinfecção do local ter sido feita com um desinfetante vencido. O caso ocorreu na cidade de Lanzhou, capital da província de Gansu. No total, 3.245 pessoas contraíram brucelose.

No local são produzidas vacinas para animais. Segundo as autoridades, por conta da desinfecção incompleta e a esterilização da sala, o patógeno ficou no ar da empresa e depois foi expelido pelo sistema de exaustão do prédio.

Em dezembro daquele ano, 200 pessoas do Instituto de Pesquisa Veterinária foram infectadas pela doença, que, depois, se espalhou pela cidade.

