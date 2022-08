Baidu revela seu primeiro computador quântico, o 'Qianshi'

Apoie o 247

Reuters - A gigante chinesa de buscas online Baidu revelou seu primeiro computador quântico nesta quinta-feira e está pronta para disponibilizá-lo para usuários externos, juntando-se à corrida global para aplicar a tecnologia a usos práticos.

O computador quântico desenvolvido pela Baidu, apelidado de "Qianshi", possui um processador de 10 bits quânticos (qubit), disse a Baidu em comunicado. A empresa com sede em Pequim também desenvolveu um chip quântico de 36 qubits, disse.

Governos e empresas de todo o mundo há anos divulgam o potencial da computação quântica, uma forma de cálculo de alta velocidade em temperaturas extraordinariamente frias que levará os computadores a velocidades de processamento sem precedentes.

No entanto, as aplicações atuais do mundo real no campo ainda são muito básicas e limitadas a um pequeno grupo de clientes iniciais.

Os Estados Unidos, a China e a União Europeia iniciaram projetos massivamente financiados em computação quântica na esperança de avançar no campo, que muitas vezes é considerada como um dos pilares sobre os quais a nova supremacia global será determinada.

Governos e empresas globais investirão cerca de US$ 16,4 bilhões em desenvolvimento quântico até o final de 2027, de acordo com o pesquisador de mercado IDC.

A gigante de tecnologia americana IBM disse que planeja preparar um computador quântico para uso comercial em 2025 com um processador de mais de 4.000 qubits. A IBM lançou até agora processadores quânticos com 127 qubits.

O Google, da Alphabet Inc, também pretende desenvolver um computador com 1.000.000 qubits até o final desta década.

