Balões dos EUA voaram ilegalmente no espaço aéreo da China pelo menos 10 vezes

Rádio Internacional da China - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, afirmou nesta quarta-feira (15) que, desde maio do ano passado, balões dos Estados Unidos voaram ilegalmente no espaço aéreo da China pelo menos 10 vezes sem a aprovação do país, incluindo regiões de Xinjiang, Tibete e outros lugares.

O lado chinês lidou com os episódios de maneira tranquila e profissional. Já os EUA reagiram exageradamente ao dirigível civil chinês que se desviou para o céu do país devido a uma força maior.

Segundo Wang Wenbin, os Estados Unidos devem parar de enganar o povo norte-americano e a comunidade internacional e refletir sobre si mesmos, em vez de criticar a China. O governo chinês reserva o direito de dar mais respostas, se for necessário.

