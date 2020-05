Banco central americano prevê forte recessão nos EUA, de 20% a 30%

Jerome Powell, o presidente do banco central americano, o FeD, admite: a economia dos Estados Unidos passará por forte recessão edit

247 - A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus poderá fazer a economia dos Estados Unidos encolher "facilmente" entre 20% e 30% neste trimestre, afirmou neste domingo (17) Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve (FeD, banco central americano).

Informação do Estado de S.Paulo divulgada nesta segunda-feira mostra ressalta que 30 milhões de empregos foram destruídos nos EUA, após o fechamento de empresas em meio à crise da covid-19.

O presidente do FeD anuncia que os dados referentes a este trimestre, que termina em junho, "serão muito, muito ruins". Ele ressalta a diminuição da atividade econômica, com um grande aumento do desemprego.

