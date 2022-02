Banco Central da Ucrânia limita saques em dinheiro e suspende compras em moeda estrangeira

Medidas ocorreram no momento em que pessoas faziam fila para tentar obter dinheiro, água e comida edit

Reuters - O Banco Central da Ucrânia suspendeu saques em moeda estrangeira e limitou a quantidade de moeda local que as pessoas podem retirar de caixas eletrônicos nesta quinta-feira, depois que a invasão da Rússia derrubou ativos.

As medidas ocorreram no momento em que pessoas faziam fila para tentar obter dinheiro, água e comida em Kiev e outras cidades após o ataque da Rússia à Ucrânia por terra, ar e mar, o maior ataque de um Estado a outro na Europa desde Segunda Guerra Mundial.

Alguns títulos soberanos em dólar da Ucrânia caíram mais de 30 centavos de dólar, com muitos sendo negociados abaixo de 40 centavos, enquanto o banco central disse que fixou a taxa de câmbio oficial da hryvnia.

A hryvnia, que sofreu quedas de quase dois dígitos desde o início do ano, caiu quase 3% na quarta-feira, sendo negociada a 29,79 em relação ao dólar, seu valor mais fraco desde o início de 2015.

Ativos em outros países que faziam parte da União Soviética, de Belarus à Ucrânia e a própria Rússia, sofreram grandes vendas.

Em um movimento para evitar a estabilidade do setor bancário, o banco central também proibiu transações cambiais transfronteiriças e saques em dinheiro de moeda estrangeira, e suspendeu as compras em moeda estrangeira no mercado interbancário, mantendo intocadas vendas não-hryvnia.

O presidente do banco central, Kyrylo Shevchenko, disse que o banco limitou os saques diários na moeda local a 100.000 hryvnias (3.356,67 dólares) e suspendeu a recarga de carteiras eletrônicas.

O banco central afirmou que outras transações não monetárias não estão limitadas e os bancos podem obter empréstimos de refinanciamento de até um ano sem limite de valor.

