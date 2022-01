Banco central do Reino Unido fica sob pressão à medida que inflação aumenta para maior nível em 30 anos

Apoie o 247

(Xinhua) -- Aumenta a pressão sobre o Banco da Inglaterra (BoE), banco central do Reino Unido, para aumentar as taxas de juros, conforme estatísticas oficiais divulgadas na quarta-feira mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) do país subiu 5,4 por cento nos 12 meses até dezembro de 2021, superando as expectativas e atingindo seu maior nível desde o início de 1992.

A inflação subiu em dezembro principalmente devido a aumentos de preços de alimentos e bebidas não alcoólicas, restaurantes e hotéis, móveis e utensílios domésticos, roupas e calçados, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) do país em um relatório.

"Os preços dos alimentos voltaram a crescer fortemente, enquanto os aumentos em móveis e roupas também aumentaram a inflação anual", disse Grant Fitzner, economista-chefe do ONS. "Esses grandes aumentos foram ligeiramente compensados ​​pelos preços da gasolina, que apesar de estarem em níveis recordes ficaram estáveis ​​este mês, mas subiram nesta época do ano passado".

O Reino Unido reforçou as restrições em dezembro para conter a propagação da variante altamente contagiosa do coronavírus Ômicron. No entanto, "os fechamentos na economia no ano passado impactaram alguns itens, mas, em geral, esse efeito sobre a taxa de inflação é insignificante", disse Fitzner.

A inflação crescente do Reino Unido vem acumulando pressão sobre o BoE. Samuel Tombs, economista da Pantheon Macroeconomics, uma consultoria de pesquisa econômica, disse que os dados de dezembro deixaram ao banco central "pouca escolha a não ser aumentar as taxas novamente em fevereiro".

Citando Tombs, Kitty Ussher, economista-chefe do Institute of Directors, uma organização profissional britânica, disse: "o que é particularmente preocupante é que a mudança de novembro veio principalmente de um aumento no preço dos alimentos, uma evidência adicional de que a inflação está se tornando endêmica em vez de transitória, também é um mau presságio para as famílias que enfrentam vários aumentos no custo de vida nesta primavera".

"Portanto, esperamos que as taxas de juros subam novamente quando o Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra se reunir no início de fevereiro", acrescentou Ussher.

Em dezembro de 2021, o BoE elevou a taxa de juros pela primeira vez em mais de três anos depois de reduzi-la para um mínimo recorde durante a pandemia de COVID-19. A decisão veio quando a inflação anual do IPC no país subiu de 3,1 por cento em setembro para 5,1 por cento em novembro.

Desde então, os preços ao consumidor permaneceram em níveis elevados, em parte como resultado do aumento dos preços da energia, interrupções na cadeia de suprimentos e escassez de mão de obra.

Durante o quarto trimestre de 2021, as famílias britânicas viram seu bem-estar financeiro se deteriorar em um ritmo mais rápido desde o segundo trimestre de 2020, com o aumento do custo de vida atingindo os bolsos das pessoas e levando à queda mais acentuada na disponibilidade de dinheiro desde o início de 2014, o índice Scottish Widows Household Finance mostrou no início deste mês.

O BoE foi colocado em um dilema, afirmou um artigo do Financial Times na quarta-feira.

"Está sob pressão para aumentar as taxas de juros para esfriar os gastos e reduzir a inflação para sua meta de 2 por cento, mas não quer apertar demais os orçamentos das famílias e prejudicar a recuperação", observou o jornal.

A pressão ascendente sobre a inflação do IPC não deve se dissipar tão cedo. "Ainda não vimos o fim do aumento da inflação. Esperamos que ela atinja o pico nos próximos meses, principalmente se, como esperado, o teto do preço da energia aumentar", disse Alpesh Paleja, economista-chefe da Confederação da Indústria Britânica, organização empresarial britânica.

"Com os preços em alta e os salários reais já caindo, é provável que as famílias enfrentem uma crise no custo de vida durante grande parte deste ano", acrescentou Paleja.