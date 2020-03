Banco Central Europeu adverte que pode surgir crise semelhante à de 2008

Segundo Christine Lagarde, sem uma ação coordenada, a Europa "verá um cenário que lembrará as grandes crises financeiras de 2008" edit

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, alertou os líderes da União Europeia que o continente corre o risco de sofrer um grande choque econômico semelhante à crise financeira de 2008, a menos que atue com urgência para resolver o problema atual do coronavírus.

Christine Lagarde disse em uma videoconferência na noite de terça-feira (10) que se não forem tomadas medidas coordenadas, a Europa "verá um cenário que lembrará as grandes crises financeiras de 2008", informa Russia Today com base em relato da Bloomberg.