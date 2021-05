Banimento de Trump do Facebook deve ser mantido, decide conselho independente

247 - O banimento do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump do Facebook deve ser mantido, decidiu o conselho de supervisão da rede social nesta quarta-feira (3). No entanto, a decisão final sobre a conta será tomada pelo próprio Facebook dentro de 6 meses.

O conselho é formado por acadêmicos e ex-políticos que operam de maneira independente dos gestores da rede social. Trump foi bloqueado de postar no Facebook e no Instagram por tempo indefinido até a decisão do grupo, após declarações apoiando os invasores do Capitólio.

O conselho ainda disse que o Facebook, que costuma remover postagens que violam os princípios da companhia de uma conta banida, falhou em retirá-las no caso de Trump.

"Não foi apropriado que o Facebook impôs a pena indeterminada e sem padrão de suspensão por tempo indefinido", disse o grupo em nota. "O conselho insiste que o Facebook analise este assunto para determinar e justificar uma resposta proporcional que seja consistente com as regras que são aplicadas a outros usuários de sua plataforma".

Grupos contrários criticaram a decisão do conselho independente. Segundo o Real Facebook Oversight Board, composto por acadêmicos e ativistas, "este veredicto é uma tentativa desesperada de ter as duas coisas, sustentando o 'banimento' de Donald Trump sem realmente bani-lo, enquanto empurra quaisquer decisões reais de volta ao Facebook".

Com informações do Guardian.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.