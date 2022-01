Barrado na Austrália, Djokovic agradece manifestações de apoio

Apoie o 247

ICL

247 - O tenista sérvio Novak Djokovic, barrado na chegada à Austrália por não cumprir com os requisitos sanitários de acesso ao país, publicou nesta sexta-feira (7) uma mensagem de agradecimento aos fãs por manifestações de apoio que tem recebido.

O tenista postou nos Stories do Instagram agradecendo o suporte "Obrigado às pessoas de todo o mundo pelo apoio contínuo. Posso senti-lo, e ele é muito apreciado", afirmou Djokovic.

O Grand Slam australiano, vencido pelo sérvio nove vezes, começa na próxima semana, com os classificatórios. As chaves principais terão início no dia 17.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE

PUBLICIDADE