Base americana em Bagdá sofre novo ataque (vídeo)

Revista Fórum - Em meio à tensão vivida no Oriente Médio após o assassinato do general iraniano Qassim Soleimani, a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá sofreu novos ataques com mísseis neste domingo (16).

Segundo o porta-voz da coalização liderada pelos EUA, coronel Myles B. Caggins, vários mísseis caíram sobre a base militar que está localizada na chamada zona verde da capital iraquiana.

Varios misiles han impactado este 16 de febrero una base militar en Bagdad que alberga tropas de la coalición liderada por EE.UU., anunció el portavoz de la coalición, coronel Myles B. Caggins III

