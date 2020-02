Base com soldados dos EUA no Iraque é atacada com foguete

Uma base com soldados americanos na cidade iraquiana de Kirkuk foi alvejada com um foguete, enquanto outros 11 projéteis foram encontrados no local de lançamento edit

247 - A base de Kirkuk, onde estão acantonados militares dos EUA no Iraque, foi alvo de um ataque de foguete. Pelo menos um foguete caiu no território da base, conforme publicou o canal de TV al-Mayadeen.

Segundo militares iraquianos, o local de onde o foguete foi lançado já foi identificado. Pelo menos outros 11 foguetes foram encontrados no sítio de lançamento, informa o site Sputnik.

No momento, os militares do país árabe estão em busca dos responsáveis pela ação.

Ainda de acordo com o canal, caças norte-americanos foram vistos no céu de Kirkuk patrulhando o local.

Ataques contra alvos americanos

Desde o ano passado que bases usadas pelo Pentágono no Iraque têm sido alvo de ataques com mísseis e foguetes por diferentes atores regionais, desde milícias locais apoiadas pelo Irã até o próprio país persa.

Ainda no início do ano, duas bases com forças americanas no Iraque foram atingidas por mísseis partindo do Irã.

Na ação, mais de uma centena de militares dos EUA ficaram feridos.