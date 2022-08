Base dos EUA na Síria perto da fronteira com o Iraque é atingida por mísseis

Apoie o 247

ICL

Segundo uma fonte das forças de segurança do Iraque, ninguém ficou ferido. Ataque ocorre uma semana após EUA atacarem grupos apoiados pelo Irã na Síria.

Uma base americana localizada na província de Deir ez-Zor, no nordeste da Síria, perto da fronteira com o Iraque, foi atingida por um ataque de mísseis nesta quarta-feira (24). Segundo uma fonte das forças de segurança iraquianas, ninguém ficou ferido no ataque.

"A base militar dos EUA em Deir ez-Zor, na fronteira com o Iraque, foi atacada hoje, vários foguetes caíram nas proximidades da base, sem causar danos", disse a fonte.

O presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou ataques aéreos contra grupos apoiados pelo Irã na Síria na última terça-feira (23), uma semana após uma base dos EUA na Síria ser alvo de um ataque com foguete.

De acordo com um comunicado do comando militar dos EUA para a Ásia Central e Oriente Médio, o bombardeio dos militares dos EUA foi direcionado a grupos apoiados pelo Irã na província síria de Deir ez-Zor. O porta-voz do comando militar, Joe Buccino, disse que os ataques visaram a infraestrutura usada por grupos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

