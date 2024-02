Base militar dos EUA situada em campo de petróleo na Síria é atacada 3 vezes em 1 hora

Apoie o 247

Sputnik - Uma base militar dos EUA localizada no campo de petróleo e gás Omar no leste da Síria foi bombardeada três vezes em uma hora, informou à Sputnik uma fonte síria da região.

"Em menos de uma hora, a base dos EUA foi atacada três vezes – primeiro dois, depois mais três mísseis foram disparados contra ela [base], as defesas aéreas dos EUA foram incapazes de interceptá-los. Durante o terceiro ataque, mais de dez mísseis foram disparados e atingiram a base, provocando um incêndio", relatou a fonte.

Acrescenta-se que os militares dos EUA responderam ao incidente bombardeando as posições dos atacantes. Helicópteros dos EUA levantaram voo para patrulhar a área.

As Forças Armadas dos EUA controlam ilegalmente territórios no leste e nordeste da Síria nas províncias de Deir ez-Zor, Al-Hasakah e Raqqa, onde estão localizados os maiores campos de petróleo e gás da Síria. Damasco chamou repetidamente a presença dos militares dos EUA em seu território de ocupação e pirataria de Estado com o propósito de roubar descaradamente o petróleo do país.

