BASF cortará 2.600 empregos em meio à crise energética que atinge a Alemanha

No centro dos custos crescentes da BASF estão os preços europeus do gás natural, que dispararam no ano passado após a invasão da Ucrânia por Moscou edit

Apoie o 247

ICL

LUDWIGSHAFEN, Alemanha, (Reuters) - A BASF disse que cortará 2.600 empregos, suspenderá recompras de ações e aumentará o investimento para melhorar a competitividade, ao mesmo tempo em que alertou para um novo declínio nos lucros devido ao aumento dos custos.

A gigante química alemã disse em um comunicado na sexta-feira que o lucro ajustado de 2023 antes de juros e impostos (EBIT) cairia para entre 4,8 e 5,4 bilhões de euros (US$ 5,09 a US$ 5,69 bilhões), de 6,9 ​​bilhões de euros em 2022, uma queda de 11,5% em relação ao 2021.

A BASF, que em outubro traçou planos para reduzir os custos anuais de não produção na Europa em 500 milhões de euros, disse na sexta-feira que isso levaria a 2.600 cortes de empregos, ou cerca de 2,3% de sua força de trabalho global, incluindo cerca de 1.800 perdas de empregos em Ludwigshafen. quartel general.

Também anunciou planos para cortar outros 200 milhões de euros em custos fixos de produção anuais.

Um programa de recompra de ações de 3 bilhões de euros será interrompido após gastos de 1,4 bilhão de euros, devido a "mudanças profundas na economia global", acrescentou.

"A competitividade da Europa está sofrendo cada vez mais com o excesso de regulamentação, processos de licenciamento lentos e burocráticos e, em particular, altos custos para a maioria dos fatores de produção", disse o presidente-executivo Martin Brudermueller.

As ações da empresa caíram 6,6% para o nível mais baixo em quase dois meses às 14h00 GMT, o pior desempenho no índice DAX 30 da blue chip da Alemanha (.GDAXI) . A BASF manteve o dividendo de 2022 estável em 3,40 euros e não se comprometeu com um aumento de longo prazo.

O chefe de finanças, Hans-Ulrich Engel, disse que os dividendos dependeriam dos fluxos de caixa futuros após o investimento.

"A incerteza sobre os dividendos e um forte aumento nas despesas de investimento são um fardo para o preço das ações", disse Arne Rautenberg, gerente de portfólio da empresa alemã de fundos mútuos Union Investment, à Reuters.

Os investimentos, impulsionados por uma expansão na China e uma aposta global em produtos químicos para baterias automotivas, seriam de 6,3 bilhões de euros este ano, um aumento de mais de 50% em relação a 2022, e aumentarão ainda mais para um pico em 2024, disse a BASF.

Os cortes de empregos da BASF, que representam cerca de 3,9% de sua força de trabalho na Europa, ocorrem depois que a montadora Ford (FN) disse na semana passada que cortaria 3.800 empregos na Europa. Atingida por um recall de produto, a empresa holandesa de dispositivos médicos Philips (PHG.AS) anunciou no mês passado que eliminaria 6.000 empregos.

A BASF disse que se esforçaria para oferecer cargos alternativos aos funcionários afetados. Anteriormente, havia sinalizado o risco de grande escassez de mão de obra à medida que os baby boomers se aposentassem na Alemanha.

No centro dos custos crescentes da BASF estão os preços europeus do gás natural, que dispararam no ano passado após a invasão da Ucrânia por Moscou. Embora os preços europeus tenham caído para cerca de 50 euros por megawatt-hora (MWh) desde o pico de mais de 340 euros em agosto passado, eles permanecem acima das médias históricas.

RÚSSIA ESCRITA

A BASF revisou sua baixa contábil de 7,3 bilhões de euros para seu negócio de energia Wintershall Dea (WINT.UL) saindo da Rússia para deixar um prejuízo líquido do grupo para 2022 de 627 milhões de euros, abaixo do valor preliminar de 1,38 bilhão de euros em janeiro.

Em 2023, várias linhas de produção serão fechadas em Ludwigshafen, que abriga seu maior complexo químico e cerca de 39.000 funcionários.

Isso inclui o fechamento de uma das duas fábricas de amônia lá. A amônia, um dos produtos com maior consumo de gás na indústria química, é usada em produtos como plásticos de engenharia e fluido de limpeza de escapamento de diesel, mas a BASF disse que a demanda dos clientes ainda será atendida.

A BASF, que há 90 anos inventou a produção em larga escala de amônia, é um dos maiores produtores de amônia na Alemanha, juntamente com Yara (YAR.OL) e SKW Piesteritz.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.