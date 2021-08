Bashar Assad estabelece linhas prioritárias de seu novo governo

247 - Promover a produção, o investimento e a reconstrução do país estão entre as prioridades do novo Executivo sírio.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, estabeleceu o aumento dos níveis de produção nacional como uma das prioridades de seu novo governo, durante a cerimônia de posse constitucional do gabinete, informou a mídia local neste domingo (15), informa a Telesul.

“A prioridade na etapa anterior era restaurar a segurança do país, hoje a prioridade é a produção e a geração de empregos”, disse o presidente.

