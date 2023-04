Berlusconi começa a fazer quimioterapia contra leucemia

Apoie o 247

ANSA - O senador e ex-premiê italiano Silvio Berlusconi, 86 anos, tem problemas no sangue que causam "grande preocupação" na equipe médica que cuida do político na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital San Raffaele, em Milão, informam fontes médicas à ANSA nesta quinta-feira (6).

Esse problema foi o que teria agravado o estado de saúde do líder do Força Itália (FI) e provocado a internação inesperada nesta quarta-feira (5).

Conforme a equipe médica, o tratamento está sendo focado em restabelecer uma correta oxigenação no sangue porque a falta dele colocou sob estresse os sistemas cardiovascular e respiratório. Com isso, Berlusconi ficou suscetível a infecções, incluindo sintomas de uma pneumonia. Além disso, ele estaria com problemas no funcionamento da medula óssea.

Já no fim da manhã desta quinta, pelo horário italiano, fontes informaram que Berlusconi começou a fazer quimioterapia para combater um forma de leucemia. A primeira sessão foi realizada logo após a internação nesta quarta.

Ainda conforme as fontes sanitárias, um boletim médico sobre a situação do Cavaliere deve ser divulgado hoje e isso seria feito por um dos diretores do hospital e médico particular do político, Alberto Zangrillo.

A noite na UTI foi "estável", apesar da situação complexa, informaram aliados do político.

"Conversei com o professor Zangrillo essa manhã e ele me disse que Silvio passou uma noite tranquila, com condições estáveis. A melhor maneira de estar próxima a ele é trabalhar na reorganização territorial em vista das eleições administrativas de maio, como nos disse em diversas mensagens nos últimos dias", afirmou o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, e um dos principais aliados de Berlusconi.

Em nota oficial, o FI informou que o senador telefonou para Tajani, que é também coordenador nacional da sigla, para o líder da bancada na Câmara, Paolo Barelli, para o vice-presidente do Senado, Maurizio Gasparri, e para outros líderes do partido.

"O país tem necessidade de nós. Todos lhe garantiram que não perderão a atenção e estarão presentes para seguir as suas indicações na espera que ele retorne rápido e volte a ser o combatente de sempre", acrescenta o comunicado.

