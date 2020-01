Bernie Sanders diz que Trump mente e empurra os EUA à guerra com o Irã

O senador democrata e pré-candidato à presidência dos Estados Unidos Bernie Sanders alerta a nação que Donald Trump está fomentando uma guerra com o Irã, "com base em mentiras" edit

247 - No último debate entre pré-candidatos democratas antes das primárias, realizado na terça-feira (14) no estado de Iowa, Bernie Sanders lembrou que os EUA atacaram o Vietnã (1955) e o Iraque (2003) "com base em mentiras" e agora o inquilino da Casa Branca "também mente", e poderia envolver o país em uma nova guerra, desta vez com o Irã.

O senador democrata pelo estado de Vermont voltou a alertar que essa guerra poderia ser pior do que a do Iraque. “Os dois maiores desastres de nossa época que enfrentamos como nação foram as guerras no Vietnã e no Iraque. Ambas foram baseadas em mentiras (...) Agora, o que me assusta é ter um presidente que ainda está mentindo e poderia nos arrastar para uma guerra que seria pior que a do Iraque”, disse Sanders.

As informações são do site iraniano HispanTV