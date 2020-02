Bernie Sanders foi o democrata com mais doadores em 2019

Pelo menos 1,4 milhão de pessoas colocaram dinheiro na campanha do senador Bernie Sanders no ano passado. O democrata começou 2020 com pelo menos US$ 61 milhões em caixa. Rival dele, Joe Biden tem um caixa de R$ 37,6 milhões, isso por meio de grandes doações edit

247 - O senador Bernie Sanders saiu na frente dos candidatos democratas em número de doadores no ano passado. Pelo menos 1,4 milhão de pessoas colocaram dinheiro na campanha dele em 2019. Sanders começou 2020 com pelo menos US$ 61 milhões em caixa.

Apenas seis candidatos, dentre eles Sanders, têm doadores de "poucos dólares", que dão contribuições inferiores a US$ 200. Os outros são o ex-congressista Beto O'Rourke, o prefeito Pete Buttigieg, de South Bend, senadora Elizabeth Warren, a deputada Tulsi Gabbard e Andrew Yang, ex-executivo de uma empresa de tecnologia.

Rival de Sanders, Joe Biden tem um caixa de R$ 37,6 milhões, por meio de grandes doações. Sanders se beneficiou mais de pequenos doadores. No primeiro trimestre de 2019, por exemplo, ao menos 84% de sua arrecadação foi com doações de menos US$ 200 dólares. Os dados foram publicados no jornal O Estado de S.Paulo.

Para atrair eleitores insatisfeitos nos EUA, os democratas usaram a estratégia de eliminar as grandes corporações da lista de doadores. A maioria recusou patrocínio de comitês de arrecadação ligados a empresários.